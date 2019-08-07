В Кировоградской области "минировали" поезд, около тысячи пассажиров эвакуировали
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 августа. УНН. Ложное сообщение о минировании пассажирского поезда привело к задержке трех пассажирских поездов на время от 30 минут до 2 часов. Об этом сообщили в региональном филиале "Одесской железной дороги".
Сегодня железнодорожники станции Александрия узнали от правоохранителей о сообщении от неизвестных лиц о минировании пассажирского поезда, который следовал из Днепра в Киев и приближался к станции Александрия.
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После сообщения около тысячи пассажиров эвакуировали из вагонов.
Пассажиры поездов, среди которых было много детей, более 2 часов были вынуждены ждать, пока правоохранители вместе с кинологами проверят состав на наличие взрывоопасных предметов.
По завершению осмотра дали разрешение на отправку поезда. Информация о минировании не подтвердилась.