У Кіровоградській області банда збувала наркотики та психотропи

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 липня. УНН. Правоохоронці отримали інформацію про причетність місцевих жителів до збуту на території Кіровоградщини психотропних речовин та наркотичних засобів. Про це повідомила прес-служба ГУНП в області, передає УНН.

"У ході перевірки інформація знайшла підтвердження. У результаті проведення низки заходів працівники поліції задокументували злочинну діяльність групи осіб, до складу якої входило 9 громадян, віком від 19 до 40 років, двоє з яких раніше судимі. Організатором "наркобізнесу" виявився житель міста Новоукраїнка, інші учасники – уродженці Новоукраїнського та Добровеличківського районів, що нині мешкають у Кропивницькому", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники займалися постачанням "клієнтам" наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом наручної доставки та у вигляді "закладок". У даний час поліцейські з'ясовують канали надходження "товару". За попередньою інформацією, його отримували з інших областей.

За місцем проживання осіб поліцейські вилучили 50 капсул із метамфетаміном загальною вагою близько 100 грамів, 300 грамів марихуани, більше 50 набоїв калібру 5,6 та 9 мм, пістолет із маркуванням МР-654К, 2 пристрої для вживання марихуани, а також грошові кошти, банківські картки, стільникові телефони, які використовувались особами в злочинній діяльності.

Вилучені речовини та предмети направлено на проведення експертиз. Їх приблизна вартість за розцінками "чорного ринку" - 100 тис. грн.

Інформацію за цими фактами внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Чотирьох осіб уже арештували, стосовно інших вирішується питання про повідомлення підозри та обрання міри запобіжного заходу.

За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Маріуполі місцевий житель самотужки навчився синтезувати небезпечну психотропну речовину та обладнав вдома нарколабораторію

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