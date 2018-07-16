В Кировоградской области банда сбывала наркотики и психотропы

"В ходе проверки информация нашла подтверждение. В результате проведения ряда мероприятий работники полиции задокументировали преступную деятельность группы лиц, в состав которой входили 9 граждан в возрасте от 19 до 40 лет, двое из которых ранее судимы. Организатором "наркобизнеса" оказался житель города Новоукраинка, остальные участники - уроженцы Новоукраинского и Добровеличковского районов, ныне проживающих в Кропивницком", - говорится в сообщении.

Злоумышленники занимались поставкой "клиентам" наркотических средств и психотропных веществ путем наручной доставки и в виде "закладок". В настоящее время полицейские выясняют каналы поступления "товара". По предварительной информации, его получали из других областей.

По месту жительства лиц полицейские изъяли 50 капсул с метамфетамином общим весом около 100 граммов, 300 граммов марихуаны, более 50 патронов калибра 5,6 и 9 мм, пистолет с маркировкой МР-654К, 2 устройства для употребления марихуаны, а также денежные средства, банковские карты, сотовые телефоны, которые использовались лицами в преступной деятельности.

Изъятые вещества и предметы направлены на проведение экспертиз. Их примерная стоимость по расценкам "черного рынка" - 100 тыс. грн.

Информацию по этим фактам внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Четырех человек уже арестовали, в отношении других решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Мариуполе местный житель самостоятельно научился синтезировать опасное психотропное вещество и оборудовал дома нарколабораторию.