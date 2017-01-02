У кількох регіонах Мексики пройшли акції протесту проти підвищення цін на бензин

Найчисленніші акції пройшли в Акапулько, Монтерреї і столиці. У місті Сальтільо на півночі Мексики близько тисячі маніфестантів зажадали не тільки скасувати підвищення цін на пальне, але й відправити у відставку президента Енріке Пенья Ньєто.

Акції протесту мали мирний характер, відомостей про зіткнення учасників з правоохоронними органами не надходило.

Згідно з рішенням влади, ціни на бензин і дизельне паливо з 1 січня зросли приблизно на 20%.

Так, літр бензину марки Magna (з октановим числом 87) подорожчав з 13,98 до 15,99 песо (від 0,67 до 0,77 доларів), а марки Premium (з октановим числом 92) — 14,81 до 17,79 песо ( від 0,71 до 0,86 доларів). Вартість дизельного палива збільшилася з 14,63 до 17,05 песо (від 0,7 до 0,82 доларів).

Представники мексиканських ділових кіл раніше висловлювали стурбованість у зв’язку з підвищенням цін на пальне. На їх думку, такий крок негативно позначиться на добробуті багатьох мексиканських сімей. Подорожчання палива відбулося на тлі знецінення національної валюти по відношенню до долара. За 2016 рік девальвація песо склала близько 20%.