В ряде регионов Мексики прошли акции протеста против повышения цен на бензин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Сотни людей в воскресенье вышли на улицы мексиканских городов, чтобы выразить протест против повышения цен на бензин, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Многочисленные акции прошли в Акапулько, Монтеррее и столицы. В городе Сальтильо на севере Мексики около тысячи манифестантов потребовали не только отменить повышение цен на горючее, но и отправить в отставку президента Энрике Пенья Ньето.
Акции протеста носили мирный характер, сведений о столкновении участников с правоохранительными органами не поступало.
Согласно решению властей, цены на бензин и дизельное топливо с 1 января выросли примерно на 20%.
Так, литр бензина марки Magna (с октановым числом 87) подорожал с 13,98 до 15,99 песо (от 0,67 до 0,77 долларов), а марки Premium (с октановым числом 92) - 14,81 до 17, 79 песо (от 0,71 до 0,86 долларов). Стоимость дизельного топлива увеличилась с 14,63 до 17,05 песо (от 0,7 до 0,82 долларов).
Представители мексиканских деловых кругов ранее выражали обеспокоенность в связи с повышением цен на топливо. По их мнению, такой шаг негативно скажется на благосостоянии многих мексиканских семей. Подорожание топлива произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару. За 2016 девальвация песо составила около 20%.