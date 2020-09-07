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У кількох областях та Києві ліжка для "коронавірусних" пацієнтів зайняті на понад 50% - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У восьми областях та в Києві ліжка для хворих та з підозрою на COVID-19 зайняті на понад 50%.Про це на брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.

У кількох областях та Києві ліжка для "коронавірусних" пацієнтів зайняті на понад 50% - МОЗ

“Станом на сьогодні на понад 50% завантажена ліжкова мережа тільки в кількох областях, зокрема в місті Києві — 55%, у Вінницькій область — 53%, в Івано-Франківській області — 63%, у Львівській області — 50%, в Одеській області — 66%, у Рівненській області — 56%, у Тернопільській області — 56%, у Чернівецькій області — 68% та у Чернігівській області — 59%”, — розповіла Микичак.

За її словами, станом на 7 вересня 2020 року в Україні працює 327 закладів охорони, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою та з підозрою, так звані COVID-стаціонари.

“В цих лікарнях розгорнуто 26 554 тисячі ліжок... В резерві знаходиться ще 213 лікарень, які готові прийняти хворих на COVID-19 у випадку збільшення їх кількості із загальної чисельності ліжок у майже 9 тисяч. Загалом на сьогодні сумарна кількість ліжок які готові прийняти хворих з COVID-19 становить 35 тисяч”, — сказала Микичак.

Нагадаємо, Степанов заявив, що потрібно підготувати ще 15 тисяч ліжок для “коронавірусних” пацієнтів.

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