У кілера екс-депутата Держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У кілера, який стріляв сьогодні у центрі Києва у колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, знайшли документиучасника бойових дій. Про це стало відомо УНН із власних джерел.
"У стрілка знайшли документи учасника бойових дій", - сказав співрозмовник агентства. Однак, за інформацією джерела, не виключено, що ці документи є підробленими або видані іншій людині.
Водночас, інший співрозмовник УНН повідомив, що кілер нібито був представником одного із добровольчих батальйонів.
Раніше джерело УНН повідомило, що у кілера, який стріляв у екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, знайшли службове посвідчення Національної гвардії.
Поки УНН не вдалося офіційно підтвердити цю інформацію у правоохоронців.
Як повідомив Генпрокурор, правоохоронці виявили у кілера, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, службове посвідчення. За документами він є громадянином України.
23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.