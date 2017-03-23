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У кілера екс-депутата Держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій

Київ • УНН

 • 42142 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. У кілера, який стріляв сьогодні у центрі Києва у колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, знайшли документиучасника бойових дій. Про це стало відомо УНН із власних джерел.

"У стрілка знайшли документи учасника бойових дій", - сказав співрозмовник агентства. Однак, за інформацією джерела, не виключено, що ці документи є підробленими або видані іншій людині.

Водночас, інший співрозмовник УНН повідомив, що кілер нібито був представником одного із добровольчих батальйонів.

Раніше джерело УНН повідомило, що у кілера, який стріляв у екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, знайшли службове посвідчення Національної гвардії.

Поки УНН не вдалося офіційно підтвердити цю інформацію у правоохоронців.

Як повідомив Генпрокурор, правоохоронці виявили у кілера, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, службове посвідчення. За документами він є громадянином України.

23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Українські Національні Новини

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