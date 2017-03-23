У киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий

"У стрелка нашли документы участника боевых действий", - сказал собеседник агентства. Однако, по информации источника, не исключено, что эти документы являются поддельными или выданными другому человеку.

В то же время, другой собеседник УНН сообщил, что киллер якобы был представителем одного из добровольческих батальонов.

Ранее источник УНН сообщил, что у киллера, стрелявшего в экс-депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, нашли служебное удостоверение Национальной гвардии.

Пока УНН не удалось официально подтвердить эту информацию у правоохранителей.

Как сообщил Генпрокурор, правоохранители обнаружили у киллера, стрелявшего в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служебное удостоверение. По документам он является гражданином Украины.

23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелявший.