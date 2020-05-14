У Київському метрополітені заявили, що відновити роботу метро можна за один день

“На наступний день. Отримуємо рішення (Кабміну щодо відкриття метро - ред.) і наступного дня виконуємо рішення… У нас не призупинялася робота підприємства. Були призупинені пасажирські перевезення, а підприємство - ні. Постійно всі наші працівники були на своїх робочих місцях. Ремонтні роботи виконувались, огляд поїздів виконувався. Все, що треба було робити - воно робилось”, - сказала Наталія Макогон.

Вона зазначила, що ніякого підготовчого процесу для запуску роботи метрополітену не потрібно.

“Вся інфраструктура - в робочому стані. Є рішення - відкриваємо двері і працюємо з пасажирами”, - додала Наталія Макогон.

Нагадаємо, Київський метрополітен припинив роботу 17 березня через карантин, який ввели через поширення COVID-19.



Також нагадаємо, Кличко попросив уряд відновити роботу метро з 25 травня. У МОЗ прокоментували заяву Кличка щодо відкриття метро.



