В Киевском метрополитене заявили, что возобновить работу метро можно за один день
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. После получения решения правительства о начале работы метрополитена подземка заработает уже на следующий день. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила начальник информационного центра КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
"На следующий день. Получаем решение (Кабмина об открытии метро - ред.) и на следующий день выполняем решение... У нас не приостанавливалась работа предприятия. Были приостановлены пассажирские перевозки, а предприятие - нет. Постоянно все наши сотрудники были на своих рабочих местах. Ремонтные работы выполнялись, осмотр поездов выполнялся. Все, что нужно делать - оно делалось", - сказала Наталья Макогон.
Она отметила, что никакого подготовительного процесса для запуска работы метрополитена не требуется.
"Вся инфраструктура - в рабочем состоянии. Есть решение - открываем двери и работаем с пассажирами", - добавила Наталья Макогон.
Напомним, Киевский метрополитен прекратил работу 17 марта из-за карантина, который ввели из-за распространения COVID-19.
Также напомним, Кличко попросил правительство возобновить работу метро с 25 мая. В Минздраве прокомментировали заявление Кличко об открытии метро.