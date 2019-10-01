У кіберполіції припинили діяльність сервісу з продажу акаунтів для масової розсилки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У кіберполіції припинили діяльність масштабного сервісу для реєстрації різних акаунтів у месенджерах, соцмережах та поштових сервісах. Про це повідомили у пресслужбі Департаменту кіберполіції Національної поліції України, передає УНН.
"Працівники кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, викрили масштабний сервіс для масової розсилки електронних повідомлень", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що усі роботи сервісу проводилися виключно на замовлення зацікавлених клієнтів. За допомогою цього ресурсу можливо було купити активовані облікові записи у великій кількості до різноманітних поштових ресурсів, соціальних мереж, платіжних систем тощо. При цьому, продавалися і верифіковані облікові записи, вартість яких була значно більшою.
"Ресурс використовувався для створення бот-ферм, розсилки спамових повідомлень та реєстрації електронних пошт, з яких здійснювалися анонімні повідомлення про замінування. Здійснено обшуки у шести регіонах України. Процесуальні заходи проведено у межах раніше розпочатого кримінального провадження щодо викриття осіб, які надсилають хибні повідомлення про замінування різних об’єктів в Україні", - додали у поліції.
Зазначається, що послуги з масової розсилки використовувалися для здійснення анонімної розсилки повідомлень про нібито виграш автомобіля (грошей), сплати неіснуючого боргу тощо. Сервіс надавав змогу своїм клієнтам здійснювати спам-розсилки та реєструвати акаунти на різноманітних ресурсах, що потребують для реєстрації номер телефону із подальшою верифікацією (соціальні мережі, електронна пошта тощо).
"Поліцейські провели обшуки у шести містах України: Києві, Одесі, Львові, Миколаєві, Рівному та Херсоні. У цих містах знаходилися будинки, гаражні бокси, квартири та орендовані офіси, які зловмисники використовували для протиправної діяльності. За результатами обшуків вилучено обладнання, яке використовувалося для ведення такої діяльності. Техніку направлено на експертизу", - повідомили у пресслежбі.
Досудове розслідування триває у межах раніше розпочатого кримінального провадження за ст.189 (Вимагання), ст.258 (Терористичний акт), ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.
Нагадаємо, в Україні хакер поширював віруси під виглядом оновлення комп’ютерних ігор.