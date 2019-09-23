В Україні хакер поширював віруси під виглядом оновлення комп’ютерних ігор

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. На Івано-Франківщині хлопець поширював шкідливе програмне забезпечення, яке вилучало з комп’ютерів логіни, паролі та банківські дані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"18-річний мешканець Івано-Франківської області поширював шкідливе програмне забезпечення для віддаленого керування ураженим комп’ютером. Він отримував повний доступ до комп’ютера, включаючи конфіденційну інформацію користувача, логіни та паролі до усіх його облікових записів, а також онлайн-банкінгу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, вірус молодик купив у DarkNet та модифікував. Поширював шкідливе програмне забезпечення серед друзів, знайомих, а також розмістив на відкритих джерелах для завантаження усіма бажаючими. При цьому зловмисник маскував файл як веб-браузер, а також як файл для оновлення комп’ютерних ігор.

"За місцем його проживання поліція провела обшук. Вилучено комп’ютерну техніку, що використовувалась ним у злочинних цілях. Під час попереднього огляду техніки працівники кіберполіції виявили активні сесії із панеллю адміністрування шкідливого програмного забезпечення. Також було виявлено ряд підключень до персональних комп’ютерів потерпілих", - розповіли у поліції.

Повідомляється, що слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України. Вилучену техніку направлено на експертизу. Поліція встановлює усіх громадян, які стали жертвами молодика. Наразі йому загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, кіберполіція України сприяла затриманню жінок за поширення дитячої порнографії у Бразилії.

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