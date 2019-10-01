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В киберполиции прекратили деятельность сервиса по продаже аккаунтов для массовой рассылки

Киев • УНН

 • 10331 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В киберполиции прекратили деятельность масштабного сервиса для регистрации различных аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и почтовых сервисах. Об этом сообщили в пресс служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, передает УНН.

В киберполиции прекратили деятельность сервиса по продаже аккаунтов для массовой рассылки

"Работники киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины, по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили масштабный сервис для массовой рассылки электронных сообщений", - говорится в сообщении.

Указано, что все работы сервиса проводились исключительно по заказу заинтересованных клиентов. С помощью этого ресурса можно было купить активированные учетные записи в большом количестве в различных почтовых ресурсов, социальных сетей, платежных систем и тому подобное. При этом, продавались и верифицированы учетные записи, стоимость которых была значительно больше.

"Ресурс использовался для создания бот-ферм, рассылки спамовых сообщений и регистрации электронных почт, с которых осуществлялись анонимные сообщения о заминировании. Осуществлен обыски в шести регионах Украины. Процессуальные мероприятия проведены в рамках ранее начатого уголовного производства по изобличению лиц, присылают ложные сообщения о заминировании различных объектов в Украине ", - добавили в полиции.

Отмечается, что услуги по массовой рассылки использовались для осуществления анонимной рассылки сообщений о якобы выигрыше автомобиля (денег), уплаты несуществующего долга и тому подобное. Сервис предоставлял возможность своим клиентам осуществлять спам-рассылки и регистрировать аккаунты на различных ресурсах, требующих для регистрации номер телефона с последующей верификацией (социальные сети, электронная почта и т.д.).

"Полицейские провели обыски в шести городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Николаеве, Ровно и Херсоне. В этих городах находились дома, гаражные боксы, квартиры и арендованные офисы, которые злоумышленники использовали для противоправной деятельности. По результатам обысков изъято оборудование, которое использовалось для ведения такой деятельности. Технику направлено на экспертизу ", - сообщили в пресслежби.

Досудебное расследование продолжается в рамках ранее начатого уголовного производства по ст.189 (вымогательство), 258 (Террористический акт), ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Напомним, в Украине хакер распространял вирусы под видом обновления компьютерных игр.

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