Тіло зниклої 18 років тому хорватки знайшли у морозильнику

Зараз поліція проводить слідчі дії, намагаючись встановити особистість жертви. Офіційно поки не підтверджується, що ці рештки належать саме Ясмін Домінік 1977 р.н., яка 2000 року була студенткою у Загребі, мала поїхати за кордон, але потім зникла.

Її батьки повідомили про її зникнення тільки у 2005 році. Наразі батько Жасмін помер, а мати мешкає у Німеччині.

Батько Ясміни Домінік, який помер кілька років тому, заявляв в пресі у 2011 році, що його дочка сказала у 2000 році, що вона поїде працювати на круїзному судні, а потім залишиться жити в Парижі.

"Ми припускаємо, що тіло, знайдене в морозильній камері, є тілом жінки, що народилася в 1977 році, і про зникнення якої повідомлялося 16 серпня 2005 року", - сказав представник поліції.

Уже затримана 45-річна сестра Ясмін Домінік, в будинку якої знайшли труп.

Нагадаємо, у приватному домоволодінні на околиці Житомира 16 лютого поліція виявила тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.