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Тіло зниклої 18 років тому хорватки знайшли у морозильнику

Тіло зниклої 18 років тому хорватки знайшли у морозильнику

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Хорватська поліція знайшла тіло жінки, яке перебувало у морозильній камері житлового будинку у селі Паловець. Є підозра, що рештки належать зниклій у 2000 році Ясмін Домінік. У будинку, де знайли труп, мешкають родичі Ясмін. Про це повідомляє УНН з посиланням на хорватське видання Večernji list.

Зараз поліція проводить слідчі дії, намагаючись встановити особистість жертви. Офіційно поки не підтверджується, що ці рештки належать саме Ясмін Домінік 1977 р.н., яка 2000 року була студенткою у Загребі, мала поїхати за кордон, але потім зникла.

Її батьки повідомили про її зникнення тільки у 2005 році. Наразі батько Жасмін помер, а мати мешкає у Німеччині.

Батько Ясміни Домінік, який помер кілька років тому, заявляв в пресі у 2011 році, що його дочка сказала у 2000 році, що вона поїде працювати на круїзному судні, а потім залишиться жити в Парижі.

"Ми припускаємо, що тіло, знайдене в морозильній камері, є тілом жінки, що народилася в 1977 році, і про зникнення якої повідомлялося 16 серпня 2005 року", - сказав представник поліції.

Уже затримана 45-річна сестра Ясмін Домінік, в будинку якої знайшли труп.

Нагадаємо, у приватному домоволодінні на околиці Житомира 16 лютого поліція виявила тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.

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