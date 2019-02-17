Тело пропавшей 18 лет назад хорватки нашли в морозильнике
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Хорватская полиция нашла тело женщины, которое находилось в морозильной камере жилого дома в селе Паловец. Есть подозрение, что останки принадлежат пропавшей в 2000 году Ясмин Доминик. В доме, где нашли труп, живут родственники Ясмин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на хорватское издание Večernji list.
Сейчас полиция проводит следственные действия, пытаясь установить личность жертвы. Официально пока не подтверждается, что эти останки принадлежат именно Ясмин Доминик (1977 г.р.), которая в 2000 года было студенткой в Загребе, должна была поехать за границу, но потом исчезла.
Ее родители сообщили об ее исчезновении только в 2005 году. Отец Жасмин умер, а мать живет в Германии.
Отец Ясмины Доминик, который умер несколько лет назад, заявлял в прессе в 2011 году, что его дочь сказала в 2000 году, что она поедет работать на круизном лайнере, а затем останется жить в Париже.
"Мы предполагаем, что тело, найденное в морозильной камере, является телом женщины, родившейся в 1977 году, и об исчезновении которой сообщалось 16 августа 2005 года", - сказал представитель полиции.
Уже задержана 45-летняя сестра Ясмин Доминик, в доме которой нашли труп.
Напомним, в частном домовладении на окраине Житомира 16 февраля полиция обнаружила тела двух женщин с признаками насильственной смерти.