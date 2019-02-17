Тело пропавшей 18 лет назад хорватки нашли в морозильнике

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 56114 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 75687 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128924 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129286 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129180 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124799 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159959 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141406 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Тело пропавшей 18 лет назад хорватки нашли в морозильнике

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Хорватская полиция нашла тело женщины, которое находилось в морозильной камере жилого дома в селе Паловец. Есть подозрение, что останки принадлежат пропавшей в 2000 году Ясмин Доминик. В доме, где нашли труп, живут родственники Ясмин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на хорватское издание Večernji list.

Сейчас полиция проводит следственные действия, пытаясь установить личность жертвы. Официально пока не подтверждается, что эти останки принадлежат именно Ясмин Доминик (1977 г.р.), которая в 2000 года было студенткой в Загребе, должна была поехать за границу, но потом исчезла.

Ее родители сообщили об ее исчезновении только в 2005 году. Отец Жасмин умер, а мать живет в Германии.

Отец Ясмины Доминик, который умер несколько лет назад, заявлял в прессе в 2011 году, что его дочь сказала в 2000 году, что она поедет работать на круизном лайнере, а затем останется жить в Париже.

"Мы предполагаем, что тело, найденное в морозильной камере, является телом женщины, родившейся в 1977 году, и об исчезновении которой сообщалось 16 августа 2005 года", - сказал представитель полиции.

Уже задержана 45-летняя сестра Ясмин Доминик, в доме которой нашли труп.

Напомним, в частном домовладении на окраине Житомира 16 февраля полиция обнаружила тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

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