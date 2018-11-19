У ході протестів у Гаїті загинуло щонайменше шестеро осіб

Видання зазначає, з посиланням на заяву поліції країни, що організатори протестів вважають цифри заниженими. За їхньою інформацією, в ході зіткнень із правоохоронцями 11 людей загинули, 45 постраждали, а 75 були затримані. Раніше близько 50 громадських організацій і політичних партій закликали до масштабних акцій протесту та відставки президента Гаїті через корупційний скандал. У відповідь влада країни посилили заходи безпеки, додатково направивши на патрулювання вулиць більше 3 тисяч правоохоронців.

Завдяки проекту Petrocaribe, ініційованого у 2005 році, Венесуела здійснює поставки нафти у країни Карибського басейну в Центральній і Південній Америці та Вест Індії на пільгових умовах. У 2017 році парламент Гаїті опублікував доповідь, в якій ряд колишніх високопоставлених чиновників були викриті в отриманні незаконних доходів від Petrocaribe, але жоден зі цих людей покарання не поніс. Масові акції із вимогою притягнути до відповідальності причетних до "справи Petrocaribe" почалися в Гаїті в кінці серпня. В результаті заворушень загинули дві людини, ще як мінімум 11 постраждали.

Як раніше інформував УНН, жителі мексиканського міста Тіхуана на кордоні зі США в неділю влаштували акцію протесту проти присутності в місті мігрантів зі Центральної Америки. За офіційними даними, в ході взяли участь кілька сотень людей. Співробітники поліції не дозволили його учасникам дійти до тимчасового табору мігрантів, що викликало невдоволення присутніх, але не призвело до сутичок. Одночасно в місті пройшла акція на підтримку мігрантів, однак вона виявилася вкрай нечисленною.