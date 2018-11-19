В ходе протестов в Гаити погибли по меньшей мере шесть человек

Издание отмечает, что организаторы протестов считают цифры заниженными. По их информации, в ходе столкновений со стражами порядка 11 человек погибли, 45 пострадали, а 75 были задержаны. Ранее около 50 общественных организаций и политических партий призвали к масштабным акциям протеста и отставке президента Гаити из-за коррупционного скандала. В ответ власти страны усилили меры безопасности, дополнительно направив на патрулирование улиц более 3 тысяч правоохранителей.

Благодаря проекту Petrocaribe, инициированного в 2005 году, Венесуэла осуществляет поставки нефти в страны Карибского бассейна в Центральной и Южной Америке и Вест Индии на льготных условиях. В 2017 году парламент Гаити опубликовал доклад, в котором ряд бывших высокопоставленных чиновников были уличены в получении незаконных доходов от Petrocaribe, но ни один из этих людей наказание не понес. Массовые акции с требованием привлечь к ответственности причастных к “делу Petrocaribe” начались в Гаити в конце августа. В результате беспорядков погибли два человека, еще как минимум 11 пострадали.

Как ранее информировал УНН, жители мексиканского города Тихуана на границе с США в воскресенье устроили акцию протеста против присутствия в городе мигрантов из Центральной Америки. По официальным данным, в шествии приняли участие несколько сотен человек. Сотрудники полиции не позволили его участникам дойти до временного лагеря мигрантов, что вызвало недовольство присутствующих, но не привело к столкновениям. Одновременно в городе прошла акция в поддержку мигрантов, однако она оказалась крайне малочисленной.