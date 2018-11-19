В ходе протестов в Гаити погибли по меньшей мере шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли, еще пятеро получили серьезные ранения в ходе протестных акций, организованных представителями оппозиции Гаити в воскресенье с требованием отставки президента Жовенеля Моиза из-за скандала вокруг хищений средств на организацию поставок нефти из Венесуэлы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Le Nouvelliste.
Издание отмечает, что организаторы протестов считают цифры заниженными. По их информации, в ходе столкновений со стражами порядка 11 человек погибли, 45 пострадали, а 75 были задержаны. Ранее около 50 общественных организаций и политических партий призвали к масштабным акциям протеста и отставке президента Гаити из-за коррупционного скандала. В ответ власти страны усилили меры безопасности, дополнительно направив на патрулирование улиц более 3 тысяч правоохранителей.
Благодаря проекту Petrocaribe, инициированного в 2005 году, Венесуэла осуществляет поставки нефти в страны Карибского бассейна в Центральной и Южной Америке и Вест Индии на льготных условиях. В 2017 году парламент Гаити опубликовал доклад, в котором ряд бывших высокопоставленных чиновников были уличены в получении незаконных доходов от Petrocaribe, но ни один из этих людей наказание не понес. Массовые акции с требованием привлечь к ответственности причастных к “делу Petrocaribe” начались в Гаити в конце августа. В результате беспорядков погибли два человека, еще как минимум 11 пострадали.
Как ранее информировал УНН, жители мексиканского города Тихуана на границе с США в воскресенье устроили акцию протеста против присутствия в городе мигрантов из Центральной Америки. По официальным данным, в шествии приняли участие несколько сотен человек. Сотрудники полиции не позволили его участникам дойти до временного лагеря мигрантов, что вызвало недовольство присутствующих, но не привело к столкновениям. Одновременно в городе прошла акция в поддержку мигрантов, однако она оказалась крайне малочисленной.