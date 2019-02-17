У Хмельницькому знайшли та знешкодили снаряд Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Піротехніки знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який напередодні виявили у лісосмузі в Хмельницькому. Про це повідомили у відділі комунікації Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області, передає УНН.
За повідомленням ДСНС області, снаряд калібру 76 мм знищили сьогодні о 12:30 піротехніки Аварійно-рятувального загону спецпризначення у Хмельницькій області у спеціально відведеному місці.
Напередодні його виявили в лісосмузі мікрорайону Лезнево у місті.
Нагадаємо, у столиці Франції проводять операцію зі знешкодження бомби часів Другої Світової війни, для чого евакуювали близько 1,6 тис. осіб.