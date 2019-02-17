У Хмельницькому знайшли та знешкодили снаряд Другої світової

За повідомленням ДСНС області, снаряд калібру 76 мм знищили сьогодні о 12:30 піротехніки Аварійно-рятувального загону спецпризначення у Хмельницькій області у спеціально відведеному місці.

Напередодні його виявили в лісосмузі мікрорайону Лезнево у місті.

Нагадаємо, у столиці Франції проводять операцію зі знешкодження бомби часів Другої Світової війни, для чого евакуювали близько 1,6 тис. осіб.