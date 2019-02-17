В Хмельницке нашли и обезвредили снаряд Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который накануне обнаружили в лесополосе в Хмельницке. Об этом сообщили в отделе коммуникации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Хмельницкой области, передает УНН.
По сообщению ГСЧС области, снаряд калибра 76 мм уничтожили сегодня в 12:30 пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения в Хмельницкой области в специально отведенном месте.
Накануне его обнаружили в лесополосе микрорайона Лезнево в городе.
Напомним, в столице Франции проводят операцию по обезвреживанию бомбы времен Второй Мировой войны, для чего эвакуировали около 1,6 тыс. Человек.