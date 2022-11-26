У Хмельницьку область прибув перший потяг із евакуйованими херсонцями

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Гамалій зазначив, що після прибуття на Хмельниччину всі евакуйовані отримали допомогу з оформленням довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей й осіб із інвалідністю за державною програмою від Укрпошти.

"Ми ще з літа готували наші комунальні заклади до прибуття вимушених переселенців, отож зараз усі вони вже розселені в школах, садочках та інших облаштованих приміщеннях на території області. Одразу з вокзалу автобусами людей доставили до нових домівок. Дякую всім, хто долучається до підтримки херсонців! Ми - одна велика родина! Разом переможемо!", - наголосив голова ОВА.

Додамо

Як писав УНН, 25 листопада відправився з Херсона відправлений потяг на Хмельницький з херсонцями, які скористалися безкоштовною евакуацією, забезпеченою Урядом. Серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей.