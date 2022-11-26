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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Хмельницьку область прибув перший потяг із евакуйованими херсонцями

У Хмельницьку область прибув перший потяг із евакуйованими херсонцями

Київ • УНН

 • 1098381 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Хмельниччину з Херсона 26 листопада прибув перший потяг зі 73 херсонцями, які скористалися можливістю безкоштовної евакуації, забезпеченої Урядом. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, передає УНН.

Деталі

Гамалій зазначив, що після прибуття на Хмельниччину всі евакуйовані отримали допомогу з оформленням довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей й осіб із інвалідністю за державною програмою від Укрпошти.

"Ми ще з літа готували наші комунальні заклади до прибуття вимушених переселенців, отож зараз усі вони вже розселені в школах, садочках та інших облаштованих приміщеннях на території області. Одразу з вокзалу автобусами людей доставили до нових домівок. Дякую всім, хто долучається до підтримки херсонців! Ми - одна велика родина! Разом переможемо!", - наголосив голова ОВА.

Додамо 

Як писав УНН, 25 листопада відправився з Херсона відправлений потяг на Хмельницький з херсонцями, які скористалися безкоштовною евакуацією, забезпеченою Урядом. Серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей.

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