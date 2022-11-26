В Хмельницкую область прибыл первый поезд с эвакуированными херсонцами

Детали

Гамалий отметил, что по прибытии в Хмельницкую область все эвакуированные получили помощь с оформлением справки ВПЛ и государственную денежную поддержку в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью по государственной программе от Укрпочты.

"Мы еще с лета готовили наши коммунальные учреждения к прибытию вынужденных переселенцев, так что сейчас все они уже расселены в школах, садах и других обустроенных помещениях на территории области. Сразу с вокзала автобусами людей доставили в новые дома. Спасибо всем, кто приобщается к поддержке херсонцев! Мы - одна большая семья! Вместе победим!", - подчеркнул глава ОВА.

Добавим

Как писал УНН, 25 ноября отправился из Херсона отправленный поезд на Хмельницкий с херсонцами, которые воспользовались бесплатной эвакуацией, обеспеченной Правительством. Среди них 26 детей, 7 лежачих больных и 6 маломобильных людей.