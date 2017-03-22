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У Хмельницьку горілку виготовляли в гаражі - прокуратура

У Хмельницьку горілку виготовляли в гаражі - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. 20 березня 2017 року прокуратура та працівники фіскальної служби Хмельницької області попередили введення в господарський обіг фальсифікованого алкоголю, що виготовлявся у гаражному приміщення в м. Хмельницький. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області, передає УНН.

Встановлено, що громадянин орендував на території міста гараж, де з метою збуту зберігав фальсифіковану продукцію.

Також, було виявлено та вилучено понад 2 тисячі літрів підакцизної продукції, з яких 845 літрів алкоголю під виглядом горілки.

За словами начальника відділу прокуратури Хмельницької області Олега Львовського, загальна вартість вилученого майна становить близько 360 тис. грн.

Наразі проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та усіх обставин кримінального правопорушення.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта О.Безуглого, для того, щоб захистити себе від купівлі підробленої алкогольної продукції, споживачам необхідно звертати увагу на такі ключові аспекти, як марка акцизного податку, ковпачок, етикетка та пляшка, в яку розлито алкоголь.

“Одним із елементів захисту є зображення Державного Герба України, який знаходиться в центральній частині акцизної марки. Основна його особливість — це рельєфність, яку можна відчути на дотик.

Акцизна марка на легальному алкоголі завжди клеїться в одному й тому самому місці, таким чином, щоб при відкритті пляшки вона обов’язково розривалася. Також, для різних видів горілчаних напоїв акцизні марки мають свій колір. Акцизна марка для вітчизняної лікеро-горілчаної продукції є зеленою, для імпортної — вона має фіолетовий колір”, — розповів він.

Українські Національні Новини

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