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В Хмельницком водку производили в гараже - прокуратура

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. 20 марта 2017 года прокуратура и работники фискальной службы Хмельницкой области предупредили введение в хозяйственный оборот фальсифицированного алкоголя, который изготавливался в гаражном помещения в г. Хмельницький. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.

Установлено, что гражданин арендовал на территории города гараж, где с целью сбыта хранил фальсифицированную продукцию.

Также было обнаружено и изъято более 2 тыс. литров подакцизной продукции, из которых 845 литров алкоголя под видом водки.

По словам начальника отдела прокуратуры Хмельницкой области Олега Львовского, общая стоимость изъятого имущества составляет около 360 тыс. грн.

В настоящее время проводится комплекс следственных (розыскных) действий с целью установления лиц, причастных к совершению преступления, и всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта О.Безуглого, для того, чтобы защитить себя от покупки поддельной алкогольной продукции, потребителям необходимо обращать внимание на такие ключевые аспекты, как марка акцизного налога, колпачок, этикетка и бутылка, в которую разлито алкоголь.

"Одним из элементов защиты является изображение Государственного Герба Украины, который находится в центральной части акцизной марки. Основная его особенность - это рельефность, которую можно почувствовать на ощупь.

Акцизная марка на легальном алкоголе всегда клеится в одном и том же месте, таким образом, чтобы при открытии бутылки она обязательно разрывалась. Также, для различных видов алкогольных напитков акцизные марки имеют свой цвет. Акцизная марка для отечественной ликероводочной продукции является зеленой, для импортной - она ​​имеет фиолетовый цвет ", - рассказал он.

Украинские Национальные Новости

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