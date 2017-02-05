У Хмельницькому вшанували пам'ять загиблих в АТО
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Представники духовенства, небайдужі хмельничани, патрульна поліція і родичі загиблих в АТО сьогодні провели спільний молебень, аби згадати всіх, хто загинув під час проведення АТО, передає кореспондент УНН.
Біля Стели пам’яті героїв Небесної сотні і загиблих в АТО захисників на Майдані Незалежності зібралося близько 80 людей.
“Ми всі молилися за наших бійців, за мир в Україні. Людей може і не багато. Але головне — молитва була щирою. І буде почута Господом Богом”, — розповіла кореспонденту УНН волонтер Леся Стебло.
Нагадаємо, 29 січня Україні вшанували пам’ять Героїв Крут.