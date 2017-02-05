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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 53453 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Хмельницькому вшанували пам'ять загиблих в АТО

Київ • УНН

 • 9469 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Представники духовенства, небайдужі хмельничани, патрульна поліція і родичі загиблих в АТО сьогодні провели спільний молебень, аби згадати всіх, хто загинув під час проведення АТО, передає кореспондент УНН.

У Хмельницькому вшанували пам'ять загиблих в АТО

Біля Стели пам’яті героїв Небесної сотні і загиблих в АТО захисників на Майдані Незалежності зібралося близько 80 людей.

“Ми всі молилися за наших бійців, за мир в Україні. Людей може і не багато. Але головне — молитва була щирою. І буде почута Господом Богом”, — розповіла кореспонденту УНН волонтер Леся Стебло.

Нагадаємо, 29 січня Україні вшанували пам’ять Героїв Крут.

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