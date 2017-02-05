В Хмельницком почтили память погибших в АТО
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Представители духовенства, неравнодушные хмельнитчане, патрульная полиция и родственники погибших в АТО сегодня провели совместный молебен, чтобы вспомнить всех, кто погиб во время проведения АТО, передает корреспондент УНН.
Возле Стеллы памяти героев Небесной сотни и погибших в АТО защитников на Майдане Незалежности собралось около 80 человек.
"Мы все молились за наших бойцов, за мир в Украине. Человек может и не много. Но главное - молитва была искренней. И будет услышана Господом Богом", - рассказала корреспонденту УНН волонтер Леся Стебель.
Напомним, 29 января Украина почтили память Героев Крут.