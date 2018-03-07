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У Хмельницькому СБУ викрила прикордонника на торгівлі наркотиками

У Хмельницькому СБУ викрила прикордонника на торгівлі наркотиками

Київ • УНН

 • 10954 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили у Хмельницькому офіцера Державної прикордонної служби України на збуті синтетичних наркотиків та психотропних речовин. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що капітан Держприкордонслужби спільно з місцевим мешканцем систематично збували наркотики в обласному центрі. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів продажу амфетаміну військовослужбовцем. Співробітники СБ України затримали прикордонника в одному із спальних районів міста під час чергової реалізації психотропної речовини. Іншого зловмисника правоохоронці затримали за місцем проживання.

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучили близько ста грамів амфетаміну та понад трьох кілограмів марихуани, а також спеціальне обладнання для виготовлення психотропів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Харкові співробітники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність мережі псевдореабілітаційних центрів, в яких примусово утримувалися пацієнти.

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