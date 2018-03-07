В Хмельницком СБУ разоблачила пограничника на торговле наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницком офицера Государственной пограничной службы Украины на сбыте синтетических наркотиков и психотропных веществ. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
Правоохранители установили, что капитан Госпогранслужбы совместно с местным жителем систематически сбывали наркотики в областном центре. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов продажи амфетамина военнослужащим. Сотрудники СБ Украины задержали пограничника в одном из спальных районов города во время очередной реализации психотропного вещества. Другого злоумышленника правоохранители задержали по месту жительства.
Во время обысков в домах задержанных изъяли около ста граммов амфетамина и более трех килограммов марихуаны, а также специальное оборудование для изготовления психотропных.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Харькове сотрудники СБУ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры пресекли деятельность сети псевдореабилитационных центров, в которых принудительно содержались пациенты.