У Хмельницькому через вибух каністри з пальним травмувалося двоє чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. В Хмельницькому двоє чоловіків перебуваючі у гаражі отримали опіки кінцівок рук і обличчя внаслідок вибуху каністри з пальним. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.
Так, 13 липня о 20:06 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу приватного гаража на вулиці Чорновола в обласному центрі.
"На місці події з’ясувалося, що внаслідок випаровування з каністри легкозаймистої рідини утворилася пароповітряна суміш, яка від джерела запалювання вибухнула. На момент інциденту в гаражі перебувало двоє чоловіків, які отримали опіки кінцівок рук і обличчя та були передані працівникам швидкої", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що пожежу ліквідували за лічені секунди, не допустивши її поширення.
"Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівцях сталася пожежа у виробничій будівлі.