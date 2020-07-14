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У Хмельницькому через вибух каністри з пальним травмувалося двоє чоловіків

У Хмельницькому через вибух каністри з пальним травмувалося двоє чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. В Хмельницькому двоє чоловіків перебуваючі у гаражі отримали опіки кінцівок рук і обличчя внаслідок вибуху каністри з пальним. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.

Так, 13 липня о 20:06 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу приватного гаража на вулиці Чорновола в обласному центрі.

"На місці події з’ясувалося, що внаслідок випаровування з каністри легкозаймистої рідини утворилася пароповітряна суміш, яка від джерела запалювання вибухнула. На момент інциденту в гаражі перебувало двоє чоловіків, які отримали опіки кінцівок рук і обличчя та були передані працівникам швидкої", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що пожежу ліквідували за лічені секунди, не допустивши її поширення.

"Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівцях сталася пожежа у виробничій будівлі.

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