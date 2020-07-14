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В Хмельницком из-за взрыва канистры с горючим травмировались двое мужчин

В Хмельницком из-за взрыва канистры с горючим травмировались двое мужчин

Киев  •  УНН

 • 10785 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Хмельницком двое мужчин пребывающие в гараже получили ожоги кистей рук и лица в результате взрыва канистры с горючим. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Так, 13 июля в 20:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре частного гаража на улице Черновола в областном центре.

"На месте происшествия выяснилось, что в результате испарения из канистры легковоспламеняющейся жидкости образовалась паровоздушная смесь, которая от источника зажигания взорвалась. На момент инцидента в гараже находилось двое мужчин, которые получили ожоги кистей рук и лица и были переданы работникам скорой", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пожар ликвидировали за считанные секунды, не допустив его распространения.

"Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Черновцах произошел пожар в производственном здании.

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