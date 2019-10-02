У Хмельницькій області сталось ДТП за участю поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Хмельницькій області сталось ДТП за участю двох машин, водієм однієї з них виявився працівник групи реагування патрульної поліції, який відмовився оформлювати ДТП. Про це кореспонденту УНН повідомила донька учасника ДТП.
“Батька наздогнав легковий автомобіль (OPEL Insignia), який їхав на великій швидкості, і врізався у його бус (Mercedes-Benz Vito). Це виявився працівник поліції. Згодом на місце події приїхали його товариші, які відмовились надавати медичну допомогу і не оформлювали ДТП. Приїздив їх начальник. Працівник поліції, який спровокував ДТП, хоче познімати номерні знаки зі своєї машини, а оформляти ДТП готовий, тільки якщо ми визнаємо — за кермом сидів його батько, а не він сам”, — повідомила донька потерпілого Яна.
Інцидент відбувся о 13.00 поблизу села Ходорівці у Хмельницькій області.
У ГУ НП у Хмельницькій області повідомили, що “дійсно у Хмельницькій області було таке ДТП, за участі працівника Кам’янець-Подільського відділення поліції, який перебував поза службою у цивільному одязі та на власному автомобілі".
"ДТП без потерпілих, тільки механічні пошкодження автомобілів”, - повідомили у поліції.
Обидва учасники ДТП були повністю тверезі, драгер показав “0”.
У поліції зазначили, що на працівника поліції склали адміністративний протокол за ст. 124 “Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна”.
Проте дівчина повідомила про ймовірний струс мозку в постраждалого батька.
Нагадаємо, поліцейському, який побив неповнолітнього у Полтаві, повідомили про підозру.