В Хмельницкой области произошло ДТП с участием полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Хмельницкой области произошло ДТП с участием двух машин, водителем одной из них оказался работник группы реагирования патрульной полиции, который отказался оформлять ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщила дочь участника ДТП.
"Отца догнал легковой автомобиль (OPEL Insignia), который ехал на большой скорости, и врезался в его бус (Mercedes-Benz Vito). Это оказался работник полиции. Впоследствии на место происшествия приехали его товарищи, которые отказались оказывать медицинскую помощь и не оформляли ДТП. Приезжал их начальник. Работник полиции, который спровоцировал ДТП, хочет поснимать номерные знаки со своей машины, а оформлять ДТП готов, только если мы признаем - что за рулем сидел его отец, а не он сам", - сообщила дочь потерпевшего Яна.
Инцидент произошел в 13.00 вблизи села Ходоровцы в Хмельницкой области.
В ГУ НП в Хмельницкой области сообщили, что "действительно в Хмельницкой области было такое ДТП с участием работника Каменец-Подольского отделения полиции, находившийся вне службы в гражданской одежде и на собственном автомобиле".
"ДТП без пострадавших, только механические повреждения автомобилей", - сообщили в полиции.
Оба участника ДТП были полностью трезвые, драгер показал "0".
В полиции отметили, что на работника полиции составили административный протокол по ст. 124 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества".
Однако девушка сообщила о вероятном сотрясение мозга у пострадавшего отца.
Напомним, полицейскому, который избил несовершеннолетнего в Полтаве, сообщили о подозрении.