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У Хмельницькій області сталася ДТП з постраждалими

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Хмельницькій області зіткнулися дві автівки, є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у регіоні, передає УНН.

У Хмельницькій області сталася ДТП з постраждалими

“4 вересня о 23:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вул. Лесі Українки у м. Полонне Хмельницької області сталася ДТП за участі двох автомобілів Renault 19 та "ВАЗ-2107”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП 50-річна пасажирка автомобіля Renault отримала травми та була госпіталізована.

“Надзвичайники здійснили превентивні заходи щодо запобігання виникненню загоряння автівок, а саме від’єднали клеми з акумуляторних батарей. Наразі всі обставини події з’ясовують правоохоронці”, — додали в ДСНС.

Як повідомляв УНН, в Одеській області водій мініавтобусу виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем в якому знаходилася сімейна пара з двома дітьми. В результаті шестеро людей постраждали, з яких двоє дітей.

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