У Хмельницькій області сталася ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Хмельницькій області зіткнулися дві автівки, є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у регіоні, передає УНН.
“4 вересня о 23:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вул. Лесі Українки у м. Полонне Хмельницької області сталася ДТП за участі двох автомобілів Renault 19 та "ВАЗ-2107”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП 50-річна пасажирка автомобіля Renault отримала травми та була госпіталізована.
“Надзвичайники здійснили превентивні заходи щодо запобігання виникненню загоряння автівок, а саме від’єднали клеми з акумуляторних батарей. Наразі всі обставини події з’ясовують правоохоронці”, — додали в ДСНС.
Як повідомляв УНН, в Одеській області водій мініавтобусу виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем в якому знаходилася сімейна пара з двома дітьми. В результаті шестеро людей постраждали, з яких двоє дітей.