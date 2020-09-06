В Хмельницкой области произошло ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Хмельницкой области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, передает УНН.
“4 сентября в 23:15 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Леси Украинки в пгт Полонное Хмельницкой области произошло ДТП с участием двух автомобилей Renault 19 и „ВАЗ-2107“”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП 50-летняя пассажирка автомобиля Renault получила травмы и была госпитализирована.
“Чрезвычайники осуществили превентивные меры по предотвращению возникновения возгорания автомобилей, а именно отсоединили клеммы с аккумуляторов. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители”, — добавили в ДСНС.
Как сообщал УНН, в Одесской области водитель миниавтобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем в котором находилась семейная пара с двумя детьми. В результате ДТП шесть человек пострадали, из которых двое детей.