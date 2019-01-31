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У Хмельницькій області автобус з 15 школярами злетів у кювет

У Хмельницькій області автобус з 15 школярами злетів у кювет

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. В селі Держанівка Дунаєвського району рейсовий автобус з 15 школярами з’їхав з дороги у кювет. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"30 січня о 15:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с. Держанівка Дунаєвецького району рейсовий автобус з’їхав з дороги у кювет. На момент пригоди в автомобілі знаходилось 15 школярів", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували автобус на розчищену ділянку дороги, після чого той продовжив рух. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні близько 15 год. на автодорозі “Київ-Ковель-Ягодин” на виїзді із міста Сарни, у Рівненській області, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса, в якій постраждало троє людей.

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