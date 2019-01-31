В Хмельницкой области автобус с 15 школьниками слетел в кювет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В селе Держановка Дунаевского района рейсовый автобус с 15 школьниками съехал с дороги в кювет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"30 января в 15:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Держановка Дунаевецкого района рейсовый автобус съехал с дороги в кювет. На момент происшествия в автомобиле находилось 15 школьников", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали автобус на расчищенный участок дороги, после чего тот продолжил движение. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, сегодня около 15 часов на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" на выезде из города Сарны, в Ровенской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в котором пострадали три человека.