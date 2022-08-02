У Херсонській області зіткнулися російська вантажівка з "Градом" і легковик: 8 людей травмовано

Цитата

«На об’їзній дорозі поблизу міста Берислав сталася ДТП за участі вантажного військового автомобіля окупаційних військ рф «Урал» з системою залпового вогню «Град» та автомобіля «Фольксваген», - ідеться в повідомленні.

Деталі

В результаті аварії травмовано 8 пасажирів «Фольксвагену».

Доповнення

У Києві за минулі вихідні, 30-31 липня, сталося 30 дорожньо-транспортних пригод. Оформили 23 ДТП без травмованих і заявлено 7 ДТП з травмованими.

У лікарні Запоріжжя помер ще один чоловік, який травмувався внаслідок ДТП 28 липня. Внаслідок аварії загинуло двоє пішоходів, ще четверо дістали поранення.