У Херсонській області зіткнулися російська вантажівка з "Градом" і легковик: 8 людей травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На тимчасово захопленій окупантами Херсонській області сталася дорожньо-транспотна пригода за участі «Уралу» російських військових із системою залпового вогню «Град» та Volkswagen.Травми отримали 8 пасажирів автомобіля. Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області у Facebook, інформує УНН.
Цитата
«На об’їзній дорозі поблизу міста Берислав сталася ДТП за участі вантажного військового автомобіля окупаційних військ рф «Урал» з системою залпового вогню «Град» та автомобіля «Фольксваген», - ідеться в повідомленні.
Деталі
В результаті аварії травмовано 8 пасажирів «Фольксвагену».
Доповнення
У Києві за минулі вихідні, 30-31 липня, сталося 30 дорожньо-транспортних пригод. Оформили 23 ДТП без травмованих і заявлено 7 ДТП з травмованими.
У лікарні Запоріжжя помер ще один чоловік, який травмувався внаслідок ДТП 28 липня. Внаслідок аварії загинуло двоє пішоходів, ще четверо дістали поранення.