В Херсонской области столкнулись российский грузовик с "Градом" и легковушка: 8 человек травмированы

Цитата

«На объезде вблизи города Берислав произошло ДТП с участием грузового военного автомобиля оккупационных войск рф «Урал» с системой залпового огня «Град» и автомобиля «Фольксваген», – говорится в сообщении.

Детали

В результате аварии травмированы 8 пассажиров «Volkswagen».

Дополнение

В Киеве за минувшие выходные, 30-31 июля, произошло 30 дорожно-транспортных происшествий. Оформили 23 ДТП без травмированных и заявлено 7 ДТП с травмированными.

В больнице Запорожья умер еще один мужчина, который травмировался в результате ДТП 28 июля. В результате аварии погибли два пешехода, еще четверо получили ранения.