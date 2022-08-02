В Херсонской области столкнулись российский грузовик с "Градом" и легковушка: 8 человек травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. На временно захваченной оккупантами Херсонской области произошла дорожно-транспортное происшествие с участием «Урала» российских военных с системой залпового огня «Град» и Volkswagen. Травмы получили 8 пассажиров автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области в Facebook, информирует УНН.
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«На объезде вблизи города Берислав произошло ДТП с участием грузового военного автомобиля оккупационных войск рф «Урал» с системой залпового огня «Град» и автомобиля «Фольксваген», – говорится в сообщении.
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В результате аварии травмированы 8 пассажиров «Volkswagen».
Дополнение
В Киеве за минувшие выходные, 30-31 июля, произошло 30 дорожно-транспортных происшествий. Оформили 23 ДТП без травмированных и заявлено 7 ДТП с травмированными.
В больнице Запорожья умер еще один мужчина, который травмировался в результате ДТП 28 июля. В результате аварии погибли два пешехода, еще четверо получили ранения.