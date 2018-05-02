У Херсонській області наклав на себе руки ще один поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Працівник місцевого відділення поліції покінчив життя самогубством шляхом повішання. Його тіло знайшли на автостанції в Херсонській області. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП Херсонської області, передає УНН.
"Вранці в чергову частину Новотроїцького відділення поліції надійшло повідомлення про виявлення поблизу автостанції тіла молодого чоловіка, який покінчив життя самогубством шляхом повішання", – йдеться в повідомленні.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила особу чоловіка. Ним виявився працівник місцевого відділення поліції.
Так, призначене проведення службового розслідування. Наразі встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, у власній квартирі знайдено мертвим начальника одного з районних управлінь поліції Херсонської області.