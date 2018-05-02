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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области покончил с собой еще один полицейский

Киев • УНН

 • 8924 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Работник местного отделения полиции покончил жизнь самоубийством путем повешения. Его тело нашли на автостанции в Херсонской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Херсонской области, передает УНН.

В Херсонской области покончил с собой еще один полицейский

"Утром в дежурную часть Новотроицкого отделения полиции поступило сообщение об обнаружении вблизи автостанции тела молодого мужчины, который покончил жизнь самоубийством путем повешения", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила личность мужчины. Им оказался работник местного отделения полиции.

Так, назначено проведение служебного расследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в собственной квартире найден мертвым начальник одного из районных управлений полиции Херсонской области.

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