В Херсонской области покончил с собой еще один полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Работник местного отделения полиции покончил жизнь самоубийством путем повешения. Его тело нашли на автостанции в Херсонской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Херсонской области, передает УНН.
"Утром в дежурную часть Новотроицкого отделения полиции поступило сообщение об обнаружении вблизи автостанции тела молодого мужчины, который покончил жизнь самоубийством путем повешения", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила личность мужчины. Им оказался работник местного отделения полиции.
Так, назначено проведение служебного расследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в собственной квартире найден мертвым начальник одного из районных управлений полиции Херсонской области.