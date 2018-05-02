В Херсонской области покончил с собой еще один полицейский

"Утром в дежурную часть Новотроицкого отделения полиции поступило сообщение об обнаружении вблизи автостанции тела молодого мужчины, который покончил жизнь самоубийством путем повешения", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила личность мужчины. Им оказался работник местного отделения полиции.

Так, назначено проведение служебного расследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в собственной квартире найден мертвым начальник одного из районных управлений полиции Херсонской области.