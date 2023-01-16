У Херсонській області на міні підірвалися дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Бериславському районі (Херсонська область) на міні підірвалися дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
Відомо, що чоловіки поїхали перевірити свої поля та натрапили на вибухонебезпечний предмет. 53-річний чоловік загинув на місці, іншого постраждалого забрала карета швидкої допомоги, але по дорозі до лікарні 36-річний чоловік також помер.
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"Шановні громадяни! Вкотре нагадуємо, що там, де велись бойові дії, залишається вкрай важка ситуація. Великі території заміновані та несуть смертельну небезпеку!", - наголошують в ДСНС.
Доповнення
Повертаючись до деокупованих населених пунктів дотримуйтесь наступних правил:
• Користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами.
• Не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів.
• Не чіпайте підозрілі предмети.
• Не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи.
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