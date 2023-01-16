У Херсонській області на міні підірвалися дві людини

Деталі

Відомо, що чоловіки поїхали перевірити свої поля та натрапили на вибухонебезпечний предмет. 53-річний чоловік загинув на місці, іншого постраждалого забрала карета швидкої допомоги, але по дорозі до лікарні 36-річний чоловік також помер.

Цитата

"Шановні громадяни! Вкотре нагадуємо, що там, де велись бойові дії, залишається вкрай важка ситуація. Великі території заміновані та несуть смертельну небезпеку!", - наголошують в ДСНС.

Доповнення

Повертаючись до деокупованих населених пунктів дотримуйтесь наступних правил:

• Користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами.

• Не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів.

• Не чіпайте підозрілі предмети.

• Не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи.

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