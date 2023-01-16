В Херсонской области на мине подорвались два человека

Детали

Известно, что мужчины поехали проверить свои поля и наткнулись на взрывоопасный предмет. 53-летний мужчина погиб на месте, другого пострадавшего забрала карета скорой помощи, но по дороге в больницу 36-летний мужчина также скончался.

Цитата

"Уважаемые граждане! Еще раз напоминаем, что там, где велись боевые действия, остается крайне тяжелая ситуация. Большие территории заминированы и несут смертельную опасность!", - отмечают в ГСЧС.

Дополнение

Возвращаясь к деоккупированным населенным пунктам соблюдайте следующие правила:

• Пользуйтесь асфальтными и бетонными дорогами.

• Не подходите к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам.

• Не трогайте подозрительные предметы.

• Не заходите в леса и лесополосы, сады, на поля и огороды.

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