В Херсонской области на мине подорвались два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Бериславском районе (Херсонская область) на мине подорвались два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Известно, что мужчины поехали проверить свои поля и наткнулись на взрывоопасный предмет. 53-летний мужчина погиб на месте, другого пострадавшего забрала карета скорой помощи, но по дороге в больницу 36-летний мужчина также скончался.
Цитата
"Уважаемые граждане! Еще раз напоминаем, что там, где велись боевые действия, остается крайне тяжелая ситуация. Большие территории заминированы и несут смертельную опасность!", - отмечают в ГСЧС.
Дополнение
Возвращаясь к деоккупированным населенным пунктам соблюдайте следующие правила:
• Пользуйтесь асфальтными и бетонными дорогами.
• Не подходите к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам.
• Не трогайте подозрительные предметы.
• Не заходите в леса и лесополосы, сады, на поля и огороды.
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