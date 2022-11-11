У Херсоні залишаються російські солдати, переодягнені в цивільне - Спротив
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Херсоні залишаються російські солдати, переодягнені в цивільне. Вони можуть спробувати створити картинку “героїчного опору” українським силам оборони. Про це повідомляє Центр українського спротиву, передає УНН.
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«За даним нашого підпілля, у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло “шляхи відходу”. Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що місцевий спротив знає про місця перебування таких “цивільних”, отже, про це і знають наші підрозділи, які проводять спецоперацію зі звільнення Херсона.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів. І що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.
Тим часом у мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами.
А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував лаконічний пост "11.11.22", ніби натякаючи, що сьогоднішній день може стати знаковим.