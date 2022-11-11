В Херсоне остаются российские солдаты, переодетые в гражданское - Сопротивление

Цитата

«По данным нашего подполья, в разных районах города замечены люди в гражданской одежде с оружием. Также, по свалкам и в отдельных подходах спрятана российская униформа, шлемы и бронежилеты. Россияне могут попытаться создать картину, что якобы местное население отбивается от ВСУ. На самом деле эти солдаты – это просто смертники, которым командование пообещало “пути ухода”. Наверное, взорванный Антоновский мост, был одним из этих путей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что местное сопротивление знает о местах пребывания таких "гражданских”, следовательно, об этом и знают наши подразделения, которые проводят спецоперацию по освобождению Херсона.

Напомним

Генштаб ВСУ 11 ноября официально сообщил, что во время успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов. И что наступательные действия в указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии.

Тем временем в сети уже публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами.

А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал лаконичный пост "11.11.22", будто намекая, что сегодняшний день может стать знаковым.