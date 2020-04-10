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У Херсоні викрили інтернет-ресурси з продажу наркотиків та вилучили "товару" на суму 1,5 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Херсоні поліцейські затримали злочинну групу наркозбувачів, які підозрюються у збуті амфетаміну, марихуани, екстазі та особливо небезпечного психотропну PVP через інтрнет-ресурси. Під час обшуків у них вилучили наркотиків на психотропів на суму 1,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.

“У Херсоні... викрили 3-х херсонців, які налагодили збут наркотиків та психотропів на території області”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що до складу групи входили двоє чоловіків та одна жінка.

“Ролі між ними були чітко розподілені. Організатор групи налагодив канал постачання наркотиків з іншої області через інтернет месенджери. Отримані великі партії психотропів розподіляв між дрібними наркодилерами для збуту на території України. Інші учасники групи приймали замовлення, пакували дрібні дози, редагували фото „закладок“ та розміщували їх у чат-ботах зі збуту наркотиків. Гроші отримували через електронні гаманці та в подальшому виводили їх через банки України”, — додається у повідомленні.

Також поліцейські з’ясували, що зловмисники рекламували назви своїх чат-ботів з продажу наркотиків на стінах будинків і споруд обласного центру. Наразі два таких ресурси ліквідовані.

В учасників групи були проведені 5 обшуків, в ході яких у фігурантів вилучили 750 г амфетаміну, 2 кг марихуани, 27 пігулок екстазі, 800 г PVP, з яких 507 доз вже були підготовлені для збуту шляхом “закладок”, в кожному пакунку знаходився 1 г небезпечного психотропну.

Окрім того, вилучили пістолет з ознаками переробки для відстрілу бойовими кулями, гроші, отримані від злочинної діяльності, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, електронні ваги, пакувальний матеріал та інше.

Двоє активних учасників групи затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів”. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. По іншим складам злочину буде прийматися рішення після проведення відповідних експертиз.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка займалась збутом наркотиків і психотропних речовин методом “закладок” по всій Україні.

Українські Національні Новини

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