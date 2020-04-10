У Херсоні викрили інтернет-ресурси з продажу наркотиків та вилучили "товару" на суму 1,5 млн гривень

КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Херсоні поліцейські затримали злочинну групу наркозбувачів, які підозрюються у збуті амфетаміну, марихуани, екстазі та особливо небезпечного психотропну PVP через інтрнет-ресурси. Під час обшуків у них вилучили наркотиків на психотропів на суму 1,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.