В Херсоне разоблачили интернет-ресурсы по продаже наркотиков и изъяли "товара" на сумму 1,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Херсоне полицейские задержали преступную группу наркосбытчиков, которые подозреваются в сбыте амфетамина, марихуаны, экстази и особо опасного психотропного PVP через интрнет-ресурсы. Во время обысков у них изъяли наркотиков на психотропных на сумму 1,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.
“В Херсоне... разоблачили 3-х херсонцев, которые наладили сбыт наркотиков и психотропов на территории области”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав группы входили двое мужчин и одна женщина.
“Роли между ними были четко распределены. Организатор группы наладил канал поставки наркотиков из другой области через интернет мессенджеры. Полученные крупные партии психотропов распределял между мелкими наркодилерами для сбыта на территории Украины. Другие участники группы принимали заказы, паковали мелкие дозы, редактировали фото „закладок“ и размещая в чат-ботах по сбыту наркотиков. Деньги получали через электронные кошельки и в дальнейшем выводили их через банки Украины”, — добавляется в сообщении.
Также полицейские выяснили, что злоумышленники рекламировали названия своих чат-ботов по продаже наркотиков на стенах зданий и сооружений областного центра. Сейчас два таких ресурсы ликвидированы.
У участников группы были проведены 5 обысков, в ходе которых у фигурантов изъяли 750 г амфетамина, 2 кг марихуаны, 27 таблеток экстази, 800 г PVP, из которых 507 доз уже были подготовлены для сбыта путем “закладок”, в каждом пакете находился 1 г опасного психотропа.
Кроме того, изъяли пистолет с признаками переработки для стрельбы боевыми патронами, деньги, полученные от преступной деятельности, компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные весы, упаковочный материал и прочее.
Двое активных участников группы задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины “Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов”. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. По другим составам преступления будет приниматься решение после проведения соответствующих экспертиз.
Следствие продолжается.
Напомним, правоохранители прекратили деятельность преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков и психотропных веществ методом “закладок” по всей Украине.