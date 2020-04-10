В Херсоне разоблачили интернет-ресурсы по продаже наркотиков и изъяли "товара" на сумму 1,5 млн гривен

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Херсоне полицейские задержали преступную группу наркосбытчиков, которые подозреваются в сбыте амфетамина, марихуаны, экстази и особо опасного психотропного PVP через интрнет-ресурсы. Во время обысков у них изъяли наркотиков на психотропных на сумму 1,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.