У Херсоні відсьогодні посилено карантин до 15 квітня

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Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Херсоні починаючи з 00:00 10 квітня і до 15 квітня включно запроваджують додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи. Про це повідомила міська рада з посиланням на рішення міської комісія з питань ТЕБ і НС, передає УНН.

Деталі

Так, буде заборонено:

  • перебування на територіях загального користування без захисної маски;
  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, крім діяльності з надання послуг зі здійсненням адресної доставки і замовлень на винос, діяльності кафе і літніх майданчиків (наповненість не більше ніж 50%, режим роботи — до 20:00);
  • приймання відвідувачів у ТРЦ й інших закладах розважальної діяльності;
  • діяльність непродовольчих ринків;
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, окрім офіційних спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;
  • приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;
  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування, крім торговельної діяльності зі здійсненням адресної доставки, провадження діяльності з надання фінансових послуг, провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

Ситуація в Херсонській області

На Херсонщині за останню добу зафіксовано 320 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 793 людини.

Загальна ситуація

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 823 674 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 36 381 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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