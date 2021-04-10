В Херсоне отныне усилен карантин до 15 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Херсоне начиная с 00:00 10 апреля и до 15 апреля включительно вводят дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщила городской совет со ссылкой на решение городского комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, передает УНН.
Детали
Так, будет запрещено:
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- пребывания на территориях общего пользования без защитной маски;
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- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, кроме деятельности по предоставлению услуг по осуществлением адресной доставки и заказов на вынос, деятельности кафе и летних площадок (наполненность не более 50%, режим работы — до 20:00);
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- прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
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- деятельность непродовольственных рынков;
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- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, внесенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей;
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- прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;
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- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания, кроме торговой деятельности с осуществлением адресной доставки осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.
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Ситуация в Херсонской области
На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 320 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 793 человека.
Общая ситуация
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 823 674 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 36 381 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.