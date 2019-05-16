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У Херсоні тричі за добу затримували чоловіка: слідчому оголосили підозру

У Херсоні тричі за добу затримували чоловіка: слідчому оголосили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Слідчому Головного управління Нацполіції в Херсонській області повідомили про підозру у незаконному затриманні особи. За даними слідства, слідчий незаконно затримав чоловіка, посилаючись на ст. 208 КПК України без законних підстав. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Мелітополі, встановили, що слідчий ГУ Нацполіції у Херсонській області в складі групи слідчих розслідував кримінальне провадження за фактом замаху на умисне убивство мешканця Херсону", - повідомили у ДБР.

Так, 10 жовтня 2018 року у Херсоні невідомі обстріляли автомобіль чоловіка. Цю подію поліція кваліфікувала як замах на умисне вбивство.

Згодом, 23 листопада 2018 року, слідчі поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у замовленні цього злочину. Про це склали відповідний протокол.

"Фактично це затримання відбулось за півтора місяця після скоєння злочину, тож є незаконним. Тоді затриманого відвезли до лікарні, звідки він вирішив поїхати додому", - розповіли у Бюро.

Того ж дня працівники поліції затримали чоловіка вже за підозрою у втечі з під варти - ч.1 ст. 393 КК України. Втім, суд визнав це затримання незаконним і звільнив особу з під варти у судовому засіданні.

Зрештою, увечері після рішення суду про незаконне затримання вже третій слідчий знову затримав цього ж чоловіка на підставі ст. 208 КПК України вже за підозрою у начебто викраденні автомобіля.

"Тобто протягом доби слідчі поліції тричі затримували чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у скоєнні трьох правопорушень", - зазначили у ДБР.

Наразі слідчі теруправління ДБР, розташованого у Мелітополі, повідомили слідчому ГУНП у Херсонській області про підозру у завідомо незаконному затриманні - ч.1 ст. 371 КК України.

"Мова йде про третє затримання начебто за підозрою у скоєнні викрадення автомобіля. Дії двох інших слідчих ГУ Нацполіції у Херсонській області слідчі ДБР ще вивчають. Їм також буде надана правова оцінка", - прокоментували у Бюро.

Нагадаємо, прокурора затримали під час отримання 2,5 тис. доларів хабара.

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