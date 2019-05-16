В Херсоне трижды за сутки задерживали мужчину: следователю объявили подозрение

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46321 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69910 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86410 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98801 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123657 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137891 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144667 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 41375 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 99223 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 72544 просмотра
Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

7 марта, 18:17 • 23676 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

19:47 • 36509 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 99223 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 123655 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149847 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 161862 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220446 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 46316 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 41375 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 64351 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 93317 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 93733 просмотра
Актуальное
В Херсоне трижды за сутки задерживали мужчину: следователю объявили подозрение

В Херсоне трижды за сутки задерживали мужчину: следователю объявили подозрение

Киев  •  УНН

 • 15434 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Следователю Главного управления Нацполиции в Херсонской области сообщили о подозрении в незаконном задержании лица. По данным следствия, следователь незаконно задержал мужчину, ссылаясь на ст. 208 УПК Украины без законных оснований. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, установили, что следователь ГУ Нацполиции в Херсонской области в составе группы следователей расследовал уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство жителя Херсона", - сообщили в ГБР.

Так, 10 октября 2018 года в Херсоне неизвестные обстреляли автомобиль мужчины. Это событие полиция квалифицировала как покушение на умышленное убийство.

Впоследствии, 23 ноября 2018 года, следователи полиции задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в заказе этого преступления. Об этом был составлен соответствующий протокол.

"Фактически это задержание произошло за полтора месяца после совершения преступления, поэтому является незаконным. Тогда задержанного увезли в больницу, откуда он решил поехать домой", - рассказали в Бюро.

В тот же день сотрудники полиции задержали мужчину уже по подозрению в побеге из-под стражи - ч.1 ст. 393 УК Украины. Впрочем, суд признал это задержание незаконным и освободил лицо из-под стражи в судебном заседании.

В конце концов, вечером после решения суда о незаконном задержании уже третий следователь снова задержал этого же мужчину на основании ст. 208 УПК Украины уже по подозрению в якобы похищении автомобиля.

"То есть в течение суток следователи полиции трижды задерживали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении трех преступлений", - отметили в ГБР.

Сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, сообщили следователю ГУНП в Херсонской области о подозрении в заведомо незаконном задержании - ч.1 ст. 371 УК Украины.

"Речь идет о третьем задержания якобы по подозрению в совершении угона автомобиля. Действия двух других следственных ГУ Нацполиции в Херсонской области следователи ГБР еще изучают. Им также будет дана правовая оценка", - прокомментировали в Бюро.

Напомним, прокурора задержали при получении 2,5 тыс. долларов взятки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы