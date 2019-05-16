В Херсоне трижды за сутки задерживали мужчину: следователю объявили подозрение

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, установили, что следователь ГУ Нацполиции в Херсонской области в составе группы следователей расследовал уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство жителя Херсона", - сообщили в ГБР.

Так, 10 октября 2018 года в Херсоне неизвестные обстреляли автомобиль мужчины. Это событие полиция квалифицировала как покушение на умышленное убийство.

Впоследствии, 23 ноября 2018 года, следователи полиции задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в заказе этого преступления. Об этом был составлен соответствующий протокол.

"Фактически это задержание произошло за полтора месяца после совершения преступления, поэтому является незаконным. Тогда задержанного увезли в больницу, откуда он решил поехать домой", - рассказали в Бюро.

В тот же день сотрудники полиции задержали мужчину уже по подозрению в побеге из-под стражи - ч.1 ст. 393 УК Украины. Впрочем, суд признал это задержание незаконным и освободил лицо из-под стражи в судебном заседании.

В конце концов, вечером после решения суда о незаконном задержании уже третий следователь снова задержал этого же мужчину на основании ст. 208 УПК Украины уже по подозрению в якобы похищении автомобиля.

"То есть в течение суток следователи полиции трижды задерживали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении трех преступлений", - отметили в ГБР.

Сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, сообщили следователю ГУНП в Херсонской области о подозрении в заведомо незаконном задержании - ч.1 ст. 371 УК Украины.

"Речь идет о третьем задержания якобы по подозрению в совершении угона автомобиля. Действия двух других следственных ГУ Нацполиции в Херсонской области следователи ГБР еще изучают. Им также будет дана правовая оценка", - прокомментировали в Бюро.

Напомним, прокурора задержали при получении 2,5 тыс. долларов взятки.