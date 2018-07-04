У Херсоні поліція вилучила у наркодилерів продукцію на 1 мільйон гривень

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Працівники Національної поліції у Херсонській області вилучили наркотичних засобів на суму близько одного мільйона гривень. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“У ході слідчих заходів були вилучені пакунки з психотропною речовиною, готовою для реалізації на суму близько мільйона гривень, грошові кошти в сумі 27,3 тисяч гривень, 2,1 тисячі євро, банківські картки на ім’я учасників группи, на яких зберігалися близько 75 тисяч гривень, отриманих зловмисним шляхом”, — заявив т.в.о. начальника обласного главку поліції Микола Цап.

Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, за допомогою яких зловмисники виходили на зв’язок із потенційними покупцями.

Як з’ясувалось, до розповсюдження психотропної речовини причетний 24-річний житель Корабельного району. Він замовляв та отримував наркотики поштою з однієї з Східно-Азіатських країн. Для розповсюдження особливо небезпечної психотропної речовини PVP та амфетаміну на території області зловмисник підібрав кількох громадян. Ділок розробив відповідну корпоративну систему захисту спілкування групи та прикриття безконтактного збуту препарату через автоматизовані сторінки меседжерів у соцмережах, зокрема Telegram. Також наркорозповсюджувачі рекламували свій товар на стінах будівель обласного центру.

Наразі підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Проводяться необхідні експертизи та слідчі дії.

Раніше на Київщині затримали двох поліцейських-хабарників, що виявились драг-дилерами.

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